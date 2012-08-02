〔中国新债〕国开行下周二将发至多200亿元七年期债,固息和浮息各半

路透上海8月2日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(7日)招标发行总量不超过200亿元人民币的七年期金融债,固息和浮息品种各半,其中浮息债的利率基准为一年期定期存款利率.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该两期债的债券持有人有权在两期债之间相互调换,调换日为每年的8月13日.

该期债为国开行今年第35和36期金融债.具体条款如下:

第三十五期 第三十六期

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招标量 不超过100亿元 不超过100亿元

期限/计息方式 七年/浮息 七年/浮息

利率基准 -- 一年期定期存款利率

招标时间 8月7日10:00-11:00 8月7日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 8月13日 8月13日

分销期 8月8日-8月13日 8月8日-8月13日

上市日 8月17日 8月17日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)

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