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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 10:59 BJT

〔日本债市〕公债多数走弱,受10年期公债标售前卖盘影响

路透东京8月2日电---日本政府较长期公债周四走软,投资者出脱债券,为标售的10年期公债腾出空间.

日本财务省今日标售2.3兆(万亿)日圆(292亿美元)10年期公债,票息为0.80%,与上月标售时相同.

10年期日债期货2JGBv1因标售前的对冲卖盘而小跌,早盘收低0.03点,报144.16.

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