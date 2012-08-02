版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 11:13 BJT

〔标题新闻〕全球宽松政策预期提振风险偏好,南非兰特/美元未来12个月料升值近3%--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8J141P]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐