朝鲜恶劣天气造成119人丧生

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月1日电--朝鲜中央通讯社周三称，朝鲜近期暴雨和台风造成119人丧生，逾8.4万人无家可归，4.6万公顷作物被毁。
人们担心暴雨和台风将对朝鲜经济造成严重打击，粮食短缺局面可能加剧。
联合国官员称，联合国已派工作组前往灾情最严重的两个地区评估受灾情况，以制定援助计划。
自从1990年代中期以来，朝鲜农业经常受到旱涝灾害冲击。近期洪水可能影响到金正恩重振经济的努力。
联合国近期发布的报告称，朝鲜2,400万人口中，有720万人属于“长期贫困”，有三分之一的儿童因缺营养而发育不良。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。