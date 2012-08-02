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市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 11:08 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元买兴改善,因ECB会议前人气走升

0257 GMT * 欧元兑美元一路攻克1.2250之前的卖单 * 亚洲股市仅小幅走低,美股标普500指数期货上涨0.23% * 市场寄望欧洲央行(ECB)会议结果达到预期 * 若突破1.2250,可望填补1.2280/1.2300附近缺口.(完) --编译 隋芬;审校 高琦 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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