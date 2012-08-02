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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 11:26 BJT

《汇市简讯》美元/马币下跌,因本地市场卖需颇大

0309GMT * 美元/马币(林吉特)续跌至3.1260,因本地市场卖需颇大 * 坡元/马币跌势亦推波助澜,但交易商预计受空头回补影响,美元/马币会止步于3.1250 * 坡元/马币最新报2.5070,从稍早高点2.5120下滑 * 美元/马币最新报3.1260-3.1270,交投区间为3.1260-3.1310.(完) --编译 王翔琼; 审校 程琳

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