〔路透调查〕加元/美元一年后料升回平价,受央行政策前景差异支撑

路透多伦多8月1日电---路透调查显示,加元兑美元未来一年预计将交投在平价水准附近,受助于美国和欧洲有望放宽货币政策,而加拿大央行则是在讨论加息.

根据50多位全球外汇分析师的预估中值,加元兑美元在一至六个月后料微跌至1.01加元,从现在起的三个月后可能在1.02加元.加元兑美元现在报1.0018.

一年之后,加元兑美元料交投在平价水准,因多数投资者预计,全球经济成长放缓可能促使包括美国联邦储备理事会(美联储,FED)在内的主要央行放宽政策,以支撑各自经济.

相比之下,加拿大央行上月表示仍在考虑收紧政策.较高的利率通常会吸引国际资本流入,扶助本币走强.

"我们的预期之一...是至少加拿大隔夜利率将小幅调升,这应会给加元一点提振."道明证券首席加拿大宏观策略师David Tulk表示.其预计加元兑美元一年后将回到平价.

"展望未来一年,我们感觉全球经济将会变得更强."

是次调查的预估中值与7月初公布的上次调查基本一致.

加元兑美元自5月以来一直在走软,6月时受欧债危机忧虑拖累,曾跌至2012年低位1.0446加元.不过加元周三触及11周高位1.0003加元.

在欧洲央行总裁誓言全力保护欧元后,与其他与大宗商品货币一样,加元在近几个交易日上扬.

多数分析师也认为,美联储最终将推出第三轮量化宽松以扶助经济,可能是以购买抵押贷款支持证券的形式.

而加拿大经济基本面较强,支撑了对该国央行将早于美联储升息的预期,这是支持加元的另一关键要素.

加拿大主要政策利率目前处在1%.路透7月底的调查显示,该国央行下一步行动有可能是在2013年中或更晚时候加息.[ID:nSB1680528]