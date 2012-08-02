美国将考虑向亚太增派轰炸机和潜艇

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透华盛顿8月1日电---美国国防部一名高级官员周三称，五角大楼将考虑增加部署在亚太地区的轰炸机和攻击潜艇数量。
国防部副助理部长Robert Scher表示，根据美国智库战略与国际研究中心（CSIS）对美国地区军事计划的独立评估给出的建议，“我们将再次考虑”向关岛这一战略中心派出更多军力。
关岛的安德森空军基地（Andersen Air Force Base）驻扎着轮值的B-52轰炸机。美国海军在该地部署着一支由三艘攻击潜艇组成的舰队。
CSIS对美军在亚太的军事计划进行了评估，上周发布报告建议增加部署在关岛的攻击潜艇数量。
报告还将向关岛永久性部署12架B-52轰炸机，而不是目前的轮值驻扎，列为另一项可行性选择。
报告称，美国及其盟友在亚太地区面临的主要地缘政治不确定性是“未来中国崛起和影响力增加将如何影响秩序和稳定”。
Sher表示，美国国防部同意CSIS的观点，认为“存在加强关岛军力和向该地区发出重要信号的机会”。
Sher称，目前美国没有在该地区增加轰炸机和攻击潜艇数量的计划，但是基于CSIS的“工作成果”，美国将予以考虑。
美国国防部官员还表示，将继续寻求与菲律宾合作的机会，向“重要地区”部署军队，加强海上安全。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。