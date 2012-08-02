〔伦敦奥运〕伦敦市长为奥运助兴,不幸半悬空中

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月1日电---周三时，伦敦市长鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)为了在伦敦某公园举行的奥运派对上戏剧性地出场，结果因滑索出现问题而被悬在半空中。
天空下着小雨，身体富态的约翰逊市长穿着标志性的黑西装和黑皮鞋，带着头盔，手拿两把英国国旗，在伦敦维多利亚公园凌空滑锁时--这是年轻学生们钟爱的吸引别人注意的方式--被卡在当中，动弹不得，约翰逊大呼"救命"。
"我们很高兴市长是安全的，我们只能对他被悬在绳索上感到抱歉。"此次活动的赞助商英国电信公司的发言人称。
约翰逊的发言人说，市长一直保持着不屈不挠的姿态。
"很显然裁判们更愿意把市长的表现当成一次艺术表演，不同于英国队，市长今天不会收获任何奖牌。"
推特上有关英国射箭队将转移比赛场地将目标对准市长的传言纯属虚构。(完)
--编译：逯璐 发稿：王燕焜
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)