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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 11:45 BJT

〔日本政经〕经济财政大臣称,当前汇率水平没有反映经济基本面

路透东京8月2日电---日本经济财政大臣古川元久周四表示,当前汇率水平没有反映经济基本面,必要时政府将采取措施.

他亦称,他预计日本央行将继续采取强力的货币宽松措施.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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