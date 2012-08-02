〔路透调查〕欧元/美元未来12个月内料将保持稳定趋势

路透伦敦8月1日电---周三的路透调查显示,全球推出更多宽松货币政策的前景,以及根深蒂固的欧洲经济问题,将令欧元/美元汇价在明年保持在当前水准附近.

虽然欧元/美元围绕这一趋势的日常走势势必会看起来变化无常,但对61位分析师的外汇策略师的调查显示,欧元将维持目前的币值--前提是欧债危机不会升级.

欧元/美元EUR=上周五涨至三周高位,此前欧洲央行总裁德拉吉承诺央行将尽其所能避免欧元区解体.

调查显示,欧元/美元一个月内将维持在当前1.23美元的水准附近,但取决于欧洲央行和美联储等主要央行政策会议的结果.

对欧元币值的预测今年来一直处于窄幅区间,从前月的欧元实际波动情况来看,涨跌幅度都只有10个点子.

周四欧洲央行的会议结果很难估计,德国反对包括重启证券市场计划(SMP)中购买公债等措施,令情况变得复杂.

调查显示,欧元/美元未来六个月将维持在当前水准1.23美元附近,之后将略微上涨,在一年内涨向1.25美元.预估值略微低于前次调查.

受访者亦小幅调低对欧元/英镑EURGBP=的预估值,反映出上个月汇价的相似实际跌幅.

调查显示,欧元/英镑未来一个月、三个月、六个月和12个月内将持于约0.785英镑的当前水准附近.(完)