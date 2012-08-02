〔路透调查〕欧元/美元未来12个月内料将保持稳定趋势

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透伦敦8月1日电---周三的路透调查显示,全球推出更多宽松货币政策的前景,以及根深蒂固的欧洲经济问题,将令欧元/美元汇价在明年保持在当前水准附近.
虽然欧元/美元围绕这一趋势的日常走势势必会看起来变化无常,但对61位分析师的外汇策略师的调查显示,欧元将维持目前的币值--前提是欧债危机不会升级.
欧元/美元EUR=上周五涨至三周高位,此前欧洲央行总裁德拉吉承诺央行将尽其所能避免欧元区解体.
调查显示,欧元/美元一个月内将维持在当前1.23美元的水准附近,但取决于欧洲央行和美联储等主要央行政策会议的结果.
对欧元币值的预测今年来一直处于窄幅区间,从前月的欧元实际波动情况来看,涨跌幅度都只有10个点子.
周四欧洲央行的会议结果很难估计,德国反对包括重启证券市场计划(SMP)中购买公债等措施,令情况变得复杂.
调查显示,欧元/美元未来六个月将维持在当前水准1.23美元附近,之后将略微上涨,在一年内涨向1.25美元.预估值略微低于前次调查.
受访者亦小幅调低对欧元/英镑EURGBP=的预估值,反映出上个月汇价的相似实际跌幅.
调查显示,欧元/英镑未来一个月、三个月、六个月和12个月内将持于约0.785英镑的当前水准附近.(完)
--编译 白云;审校 徐文焰
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
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