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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 11:31 BJT

《全球市场》美联储按兵不动令股市下跌,等候欧洲央行决议

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.2%,日经指数逆势上涨

* 欧元兑美元小涨,美元兑日圆上涨

* 投资者希望欧洲央行周四会议将祭出刺激举措

路透东京8月2日电---亚洲股市周四下跌,但欧元和大宗商品小涨,因投资者仍然希望欧洲央行(ECB)今日稍后会颁布新的刺激举措.隔夜时段美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有进一步放宽政策.

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