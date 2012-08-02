《全球市场》美联储按兵不动令股市下跌,等候欧洲央行决议

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.2%,日经指数逆势上涨
* 欧元兑美元小涨,美元兑日圆上涨
* 投资者希望欧洲央行周四会议将祭出刺激举措
路透东京8月2日电---亚洲股市周四下跌,但欧元和大宗商品小涨,因投资者仍然希望欧洲央行(ECB)今日稍后会颁布新的刺激举措.隔夜时段美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有进一步放宽政策.
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
根据商务部的部分决定，其对日本出口商，包括城南制钢所(Jonan Steel Corp)和共英制钢初步决定209.46%的倾销幅度。台湾出口商的倾销幅度最高为29.47%，土耳其出口商则是7.07%。
路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。