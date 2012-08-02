〔中国货币市场〕回购利率隔夜跌七天涨,机构谨慎应对下周一准备金清算

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京8月2日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘隔夜跌七天涨.市场人士表示,当前市场资金面尚可,然下周一例行存款准备金清算补缴在即,机构继续选择融入七天期资金应对,令供应略显紧张.
不过,他们同时指出,对央行继续通过逆回购操作等手段扶助流动性有信心,市场心态平和.
"资金还是比较宽松,月底的时候存款冲进来一些,流出也是一个逐渐的过程,"上海一银行交易员称,"毕竟还没到5号清算缴款.七天期资金跨5号,所以会有一些需求,但供给会少一点."
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.因本月5日为周日,清算会在下周一(6日)进行,由于商业银行在此前月末时点突击拉入存款以应对考核,届时机构会有相当量的准备金补缴.
华南地区一银行交易员则称,虽然本周资金面情况尚可,但预计下周一会因准备金清算显紧;届时机构会视当日二级市场流动性情况做选择,若紧张则会转投下周二的逆回购;预计央行至少仍会通过逆回购操作等手段,弥补市场持续存有的资金缺口.
上述上海交易员也表示,市场对央行的流动性扶助很有信心,"逆回购或降存准,二选一,终归是要出手的."
央行公开市场今日进行500亿元人民币逆回购操作,期限七天,中标利率继续持平于3.35%.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼860亿元.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:33 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5473 2.6279 -8.06 3,831.48
七天CN7DRP=CFXS 3.4815 3.4118 +6.97 475.78
14天CN14DRP=CFXS 3.3345 3.2795 +5.50 86.91
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5622 2.6327 -7.05 1,118.70
七天CHICNY7D=CFXS 3.5286 3.4989 +2.97 69.70
==============================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。