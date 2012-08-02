〔中国债市动态〕现券表现依旧不振,短期难觅兴奋点料走势仍乏力

路透上海8月2日电---中国银行间债市周四早盘现券表现依旧不振,市场预期的降准迟迟未出,对经济基本面的预期亦存明显分歧,短期内债市难觅兴奋点,料走势仍乏力.

"还是比较软,收益率又上了一点,不过幅度也不大,"上海一券商交易员称.

上海一银行交易员则指出,之前债市对各种利好预期的反映已相当充分,如果经济基本面以及政策面没有超预期表现,现券再掀一波行情的动力不足,而一旦经济有明显回暖迹象,市场则会面临更大的调整压力.

中国经济的纠结在宏观经济先行经济指标PMI上亦有体现.周三公布的汇丰7月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值创下三个月高点,发出制造业有所企稳的乐观讯号,但当月就业分项指数续降至48下方,创下逾三年最低水平,显示企业仍在持续减员.[ID:nSB1699904]

剩余期限约9.57年的国债120004券最新成交对应收益率CN120004=CFXS为3.2888%,上日尾盘为3.2850%.(完)