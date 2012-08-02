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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 15:12 BJT

〔中国股市〕沪综指缩量收低,地产股受政策收紧预期打压领跌

路透北京8月2日电---中国股市沪综指周四缩量收跌.中央对地方房地产督察开展之际,政策收紧预期再次出现,令房地产板块整体遭遇打压.同时,成交量萎缩凸显大盘疲态尽显.分析人士认为,短期内股指反复下行试探2,100点支撑的可能很大.

沪综指.SSEC收报2,111.182点,跌12.178点,或0.57%.今日上海A股成交额417亿元人民币,上日为442亿元.

"之前大家觉得房地产调控会有一定程度的放松,现在恐怕将落空,这对房地产股又形成一股利空."华西证券分析师曹雪峰指出.

伴随中央对16省市落实房地产调控专项督察的展开,房地产政策收紧预期再一次出现.上海地产类指数.SSEP今日收挫4.86%,地产龙头股万科A(000002.SZ)重挫6.75%.

曹雪峰并预计,料短期大盘将跌破2,100点,因监管层对退市制度的执行力在增强,绩差股或中小市值的股票或面临补跌.此外,市场对宏观经济的担忧情绪仍未改变.

沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,348.6点,跌0.83%,成交量为296,425手.(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进/张喜良

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