〔日本股市〕日经指数早盘持稳,投资者买入上日大跌的个股

周三时,多支个股因获利或财测令人失望而大幅下跌,但今日有所反弹.Seiko Epson(6724.T)上涨1.1%,脱离上日 触及的纪录低位.住友重机械(6302.T)劲扬2.6%,上日大跌近15%.

丰田汽车是主板中交投最为活跃的个股,大涨3.3%,亦助力大盘.这得助于该公司称全球产量将增加约30万辆,并且美国销售数据强劲.

日经指数.N225早盘上涨0.3%至8,669.54,此前在8,687.93点遇阻.后者是6月4日至7月4日升势的50%回档位.

东证股价指数.TOPX上涨0.7%至734.81点.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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