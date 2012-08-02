〔日本股市〕日经指数早盘持稳,投资者买入上日大跌的个股

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京8月2日电---日股日经指数.N225周四早盘持稳,投资者买入之前跌幅较深的个股.同时,虽然美联储未推出新的宽松举措,但有关欧洲央行(ECB)料采取政策行动的希望提供支撑.
周三时,多支个股因获利或财测令人失望而大幅下跌,但今日有所反弹.Seiko Epson(6724.T)上涨1.1%,脱离上日 触及的纪录低位.住友重机械(6302.T)劲扬2.6%,上日大跌近15%.
丰田汽车是主板中交投最为活跃的个股,大涨3.3%,亦助力大盘.这得助于该公司称全球产量将增加约30万辆,并且美国销售数据强劲.
日经指数.N225早盘上涨0.3%至8,669.54,此前在8,687.93点遇阻.后者是6月4日至7月4日升势的50%回档位.
东证股价指数.TOPX上涨0.7%至734.81点.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。