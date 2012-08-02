版本:
中国
财经报道 | 2012年 8月 2日 星期四 11:43 BJT

〔伦敦奥运〕中国代表团要求羽毛球队及相关队员公开道歉

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月2日电---新华社周四报导称，因在伦敦奥运会上故意输球，中国官员要求奥运会中国羽毛球负责人和被取消参赛资格的运动员公开道歉。

周三因消极参赛而被取消奥运会参赛资格的运动员为女双头号种子、中国的于洋/王晓理，韩国选手郑景银（ Jung Kyung-eun）/金荷娜（Kim Ha-na），河贞恩（Ha Jung-eun）/金旼贞（Kim Min-jung），以及印度尼西亚选手波莉（Greysia Polii）/乔哈里（Meiliana Jauhari）。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

更多 财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐