〔伦敦奥运〕中国代表团要求羽毛球队及相关队员公开道歉

港报社评：中资高价抢地，多建公屋减冲击--经济日报3月1日
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月2日电---新华社周四报导称，因在伦敦奥运会上故意输球，中国官员要求奥运会中国羽毛球负责人和被取消参赛资格的运动员公开道歉。
周三因消极参赛而被取消奥运会参赛资格的运动员为女双头号种子、中国的于洋/王晓理，韩国选手郑景银（ Jung Kyung-eun）/金荷娜（Kim Ha-na），河贞恩（Ha Jung-eun）/金旼贞（Kim Min-jung），以及印度尼西亚选手波莉（Greysia Polii）/乔哈里（Meiliana Jauhari）。（完）
编译：逯璐 发稿：王燕焜
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
行政长官选举提名期今天结束，曾俊华、胡国兴与林郑月娥先后取得足够提名票入闸，形成三足鼎立之势。三位特首候选人为争取选委提名和民意支持，「社会和谐、团结」说得朗朗上口，惟观乎提名票分布以及选战大局走势，看不到三位候选人能修补社会撕裂。政治斗争拼个你死我活的硝烟味，隐然笼罩今次选举。民调结果说明，「团结和谐」是民之所欲，三位候选人与不同阵营选委均应以大局为重，为实现社会和解修补裂痕制造条件。