〔中国货币市场〕回购利率隔夜跌七天涨,机构谨慎应对下周一准备金清算(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京8月2日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘隔夜跌七天涨.市场人士表示,当前市场资金面尚可,然下周一例行存款准备金清算补缴在即,机构继续选择融入七天期资金应对,令供应略显紧张.

不过,他们同时指出,对央行继续通过逆回购操作等手段扶助流动性有信心,市场心态平和.

"资金还是比较宽松,月底的时候存款冲进来一些,流出也是一个逐渐的过程,"上海一银行交易员称,"毕竟还没到5号清算缴款.七天期资金跨5号,所以会有一些需求,但供给会少一点."

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.因本月5日为周日,清算会在下周一(6日)进行,由于商业银行在此前月末时点突击拉入存款以应对考核,届时机构会有相当量的准备金补缴.

华南地区一银行交易员则称,虽然本周资金面情况尚可,但预计下周一会因准备金清算显紧;届时机构会视当日二级市场流动性情况做选择,若紧张则会转投下周二的逆回购;预计央行至少仍会通过逆回购操作等手段,弥补市场持续存有的资金缺口.

上述上海交易员也表示,市场对央行的流动性扶助很有信心,"逆回购或降存准,二选一,终归是要出手的."

央行公开市场今日进行500亿元人民币逆回购操作,期限七天,中标利率继续持平于3.35%.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼860亿元.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5472 2.6279 -8.07 4,216.36

七天CN7DRP=CFXS 3.4831 3.4118 +7.13 530.39

14天CN14DRP=CFXS 3.3345 3.2795 +5.50 105.17

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5608 2.6327 -7.19 1,225.60

七天CHICNY7D=CFXS 3.5258 3.4989 +2.69 77.20

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.9900 1.8250 +216.50 477.50

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.7600 2.8000 -4.00 94.74

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 3.0200 -2.00 2.51

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.5600 2.6700 -11.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5300 3.4250 +10.50 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3300 3.3100 +2.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.5375 2.6192 -8.17 --

七天SHICNYSWD= 3.4992 3.4175 +8.17 --

三个月SHICNY3MD= 3.7197 3.7289 -0.92 --

==============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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