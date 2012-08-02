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市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 12:50 BJT

《企业看点》--8月2日财务活动报导摘要

路透8月2日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 据华尔街日报报导,根据熟悉美国国际集团(AIG)(AIG.N)管理层想法的消息人士,该公司正在计划从美国政府手中买回大量股票.此举料使得美国政府成为少数股东,且AIG料能够较预期更早还完救助金.(link.reuters.com/qun79s).

* 金融时报报导称,英国内阁高层正在讨论完全国有化苏格兰皇家银行(RBS.L)的可能性.[ID:nSB1702286].

* 彭博援引数名熟悉情况的消息人士报导称,可口可乐(KO.N)正在寻求收购新加坡Fraser and Neave(FRNM.SI)旗下饮料部门.[ID:nL2E8J1I4A].

* 据金融时报援引熟悉情况的消息人士报导,Wells Enterprises正待价而沽.(link.reuters.com/wen79s).

* 彭博援引两位熟悉情况的消息人士报导称,最大的科技题材私募股权基金Silver Lake自开始行销其最新的收购基金以来,已经筹集超过40亿美元.(link.reuters.com/gun79s).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校

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