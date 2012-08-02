《企业看点》--8月2日财务活动报导摘要

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透8月2日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 据华尔街日报报导,根据熟悉美国国际集团(AIG)(AIG.N)管理层想法的消息人士,该公司正在计划从美国政府手中买回大量股票.此举料使得美国政府成为少数股东,且AIG料能够较预期更早还完救助金.(link.reuters.com/qun79s).
* 金融时报报导称,英国内阁高层正在讨论完全国有化苏格兰皇家银行(RBS.L)的可能性.[ID:nSB1702286].
* 彭博援引数名熟悉情况的消息人士报导称,可口可乐(KO.N)正在寻求收购新加坡Fraser and Neave(FRNM.SI)旗下饮料部门.[ID:nL2E8J1I4A].
* 据金融时报援引熟悉情况的消息人士报导,Wells Enterprises正待价而沽.(link.reuters.com/wen79s).
* 彭博援引两位熟悉情况的消息人士报导称,最大的科技题材私募股权基金Silver Lake自开始行销其最新的收购基金以来,已经筹集超过40亿美元.(link.reuters.com/gun79s).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦;审校
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)