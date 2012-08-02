〔中国汇市〕人民币早盘随非美货币小幅回落,结汇盘涌现令跌幅收窄

* 人民币早盘小幅走跌

* 中间价随非美货币低开

* 结汇盘涌现令跌幅收窄

* 人民币短期走势趋贬

路透北京8月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘小幅下跌.受隔夜欧元等非美货币走弱影响,今日人民币中间价略微低开,并拖累即期汇价表现,但盘中因结汇盘涌现,令跌幅收窄.

交易员并称,由于美联储未推出新货币刺激政策令美元预期偏多,后期人民币仍可能随之走贬,短期或继续在6.38元下方窄幅波动.

北京一位国有银行交易员称,观察到前两天一些没有结的结汇盘在早盘大量出现,汇价接近6.3780后开始回升,但预计短线走势仍将偏弱.

上海一位股份制银行交易员则称,后期还是看客盘,"follow为王嘛,现在还是客盘推着市场走."

北京时间12:13,人民币兑美元即期报6.3735元,上日收报6.3685元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3329元,上日为6.3305元.

美联储周三并未推出新的货币刺激政策,即便其更加强烈的暗示可能准备购买更多债券以帮助美国经济复苏.央行未推出新政令一些投资者大失所望,推动美股走低,而美元兑欧元和兑日圆上扬.[ID:nSB1701624]

另一位上海国有银行交易员认为,在美联储没有QE3的情况下,美元预期仍然偏多,人民币后期走势仍会受到抑制,保持弱势可能性较大.

离岸市场上,北京时间12:16,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3795/15元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4320/50.

东京汇市美元兑主要货币周四在亚洲市场守住涨势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有推出新的刺激举措,推动美元上涨.现在市场对刺激政策的期望又落到欧洲央行身上.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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