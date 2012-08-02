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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 12:30 BJT

〔东京汇市〕美元守住联储会议后涨幅,冀望欧洲央行推出刺激新举

* 美元表现积极,此前美联储未推刺激新举

* 欧洲央行会议是下一个重大事件风险

* 澳洲零售销售数据强劲提振澳元

路透新加坡/悉尼8月2日电---美元兑主要货币周四在亚洲市场守住涨势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有推出新的刺激举措,推动美元上涨.现在市场对刺激政策的期望又落到欧洲央行身上.

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