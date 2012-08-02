《汇市简讯》欧元/澳元保持下跌趋势,市场等待欧洲央行决定

0428GMT * 欧元/澳元昨日下跌0.25%,今日亚洲时段在较低水准处盘整 * 5日、10日和20日移动均线趋势向下,日线动能指标表现好坏不一 * 澳洲经济数据强劲对市场几无影响,市场等待欧洲央行的决定 * 20日移动均线切入位1.1848是关键阻力位,目前该均线处于下降态势 * 需要收在该水准上方,才能触发一波修正走势 * 浏览该货币对的技术图表,请点选:(link.reuters.com/ryn79s).(完) --编译 兰秀娟;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=