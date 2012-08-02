〔企业并购〕澳洲矿商Sundance称正与汉龙矿业重新协商收购价格

路透悉尼8月2日电---澳洲矿商Sundance Resources(SDL.AX)周四称,目前正与提出收购的中国汉龙矿业磋商一个"合理收购价",这暗示了收购价格可能下调.

汉龙矿业的媒体负责人周三对路透表示,收购Sundance的计划已获得国家发改委的批准.[ID:nSB1700518]

汉龙矿业另一高层透露,公司正试图协商调降对Sundance的收购价,因后者股价已较两家公司此前协商的每股0.57澳元收购价跌去逾40%.该报价对Sundance的估值是17.4亿澳元.(完)