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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 13:07 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳于106美元附近,关注欧洲央行政策决定

路透新加坡8月2日电---布兰特原油周四在每桶106美元附近持稳,投资者关注欧洲是否会采取宽松政策,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)暂缓采取新货币刺激举措,打击了宽松政策预期.

美联储按兵不动让期望出台刺激措施的投资者感到失望,尽管该央行不排除第三轮量化宽松的可能.[ID:nSB1701624]

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