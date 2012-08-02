更正:〔欧股业绩〕法国巴黎银行第二季净利下滑13.2%,提前实现资本金目标

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
(更正:因原文有误,第四段"2013年底"因更改为"2012年底")
路透巴黎8月2日电---法国巴黎银行(BNPP.PA)周四公布第二季获利下降13.2%,强于市场预估,并称已提前六个月基本达到巴塞尔条约III中关于资本金的规定.
面对欧债危机,法国巴黎银行已经通过出售资产和裁员来充实其资产负债表.截至6月末,该行的去杠杆化计划已经完成90%.
第二季净利降至18.5亿欧元(22.7亿美元),好于路透调查分析师平均预估的17.4亿欧元.营收下滑8%至101亿欧元,大致符合平均预估的101.3亿欧元.
根据更为严格的巴塞尔条约III的算法,法国巴黎银行的核心一级资本充足率为8.9%.这比其制定的2012年底前达到9%的目标早了六个月.(完)
--编译 王兴亚;审校 吴云凌
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
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