《中国大宗商品综述》谁在吞噬中国钢铁业的利润?

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
作者 李文科
路透北京8月3日电---就在中钢协本周二黯然宣布钢企主业亏损之后,上期所螺纹钢期货主力合约SRBF3的触底回升之势便就此戛然而止,并在第二日触及该合约的最高成交量,显示多空双方博弈升级:是高成本支撑下的底部回升,抑或是重重压力下的漫漫寒冬?
钢价究竟是上还是下,可能和经济回暖程度相关,但长远来看,更取决于"体态庞大"的中国钢铁业能否实现华丽瘦身.因为微利或者亏损,这把多年来始终高悬在顶的达摩克利斯长剑正在缓缓落下.而这并非是"乍暖还寒"的暂时现象,钢价亦可能要在"平底锅"的宽阔底部徘徊良久.
在大中型钢铁业于2009年5月开始摆脱利润负数32个月后,中国钢企利润成绩单在今年1月再现负数,且今年上半年的主业利润亦以亏损告终,销售利润率仅0.13%,在所有工业行业中垫底.
实际上,这正是占全球产能一半之巨的中国钢铁业的"肥胖"后遗症,全球经济不景气与国内经济放缓则是令上述症状显现的一剂催化剂.在庞大的过剩产能之后,还要背负高成本、资源和环境等多重压力的中国钢铁业早已步履踯躅.
"钢铁业现在的低谷虽比08年时高一点,但后续反弹却不会和08年一样的V型,而一定是U型反弹,而且我们难以预测这个U型底部将维持多久."中国联合钢铁网资深分析师胡艳平称.
在中国经济企稳回升之际,中钢协副会长张长富则强调,"中国钢铁业要做好迎战困难和长期'过冬'的准备."
悲观投资者坚持认为,原燃料继续下跌亦给钢价下跌预留更大空间,需求不振与巨大富裕产能的投产冲动令钢价尚难见底.不过,亦有乐观者跃跃欲试.
"现在的价格距离上一个底部只有几十个点,如果下周能触及第二个底部,我觉得就是进场买入的信号,"一位在期市机构投资者任职的人士称,当然会选择小单先行,但至少向下的风险已很小.
**过剩产能之殇**
毫无疑问,中国经济增长前景向好是中国钢铁业此前不断扩张的动力源泉,但中国钢企已经在规模扩张的路上走得太远,亦因此在今年上半年中国钢价一路下滑、市场需求萎靡时,中国粗钢产量却一路上扬,旬日产量甚至在5月创下纪录.
尽管在市场经济条件下,产能过剩可能是很多行业的常态,但中国钢铁业产能过剩的严重程度已达到足以影响其效益的地步.占据全球半壁江山的粗钢产量,对于中国钢铁业而言并不是实力的象征,而更是一个负担.
上海期交所螺纹钢期货主力合约SRBF3周五稍早触及每吨3,631元的低点,较年初的高点下跌约两成,这一价格甚至不及饲料用的豆粕.
一般而言,钢铁行业在产能利用率低于90%的时候就很难有较高的利润,因为富裕产能的投产冲动将始终压制并不断拉低钢企的平均利润,而中国钢铁业的产能利用率已自2000年的逾95%下降至去年的83%,今年则将降至八成以下.
"总体来看,(钢铁业)供应过剩格局仍将维持,预计下半年产能利用率将下滑至80%以下."工信部赛迪智库原材料研究所的预测报告指出.
交银国际的研究报告进一步指出,由于下游需求疲软,旺季行业仅录得微利或亏损,上半年大部分普钢上市公司将出现亏损,下半年钢铁行业盈利状况不大可能出现明显好转,且可能进一步下降.
不仅如此,体量巨大亦令中国钢铁业对其最重要的原料--铁矿石基本丧失了议价能力.由于中国铁矿石对外依存度高达60%,且矿石供应高度垄断,最终令矿价"易涨难跌",直接削弱了中国钢企的盈利能力.
虽然中国政府三番五次出台政策和措施,试图抑制高速膨胀的钢铁产能,并督促企业兼并重组,但效果甚微.业界期望,本轮经济放缓形成的市场化倒逼机制,或能推动体态臃肿的中国钢铁业最终实现"瘦身",但这头钢铁"巨象"转个身尚且困难,又何况要翩翩起舞呢?
**本周大宗商品重要新闻一览**
--中国钢铁工业协会称,上半年会员钢企累计实现利润23.85亿元人民币,同比下降95.81%.上半年会员钢企销售利润率降至0.13%.[ID:nSB1696732]
--为进一步扩大钢厂需求,帮助钢企脱困,中国工业和信息化部近期正酝酿恢复对钢铁业实施"以产顶进"政策,用于出口的高端产品也有望获得更有针对性的财税支持.[ID:nSB1696618]
--2011年全球铁矿石产量触及19.2亿吨的纪录高位,主要用于满足中国需求--联合国报告[ID:nSB1698372]
--中国证监会称,沪、深证券交易所、中国证券登记结算公司和四家期货交易所将自今年9月1日起联手大幅度降低A股交易经手费、过户费和期货交易手续费.[ID:nSB1703662]
--铁矿石和煤等商品价格下滑,正伤及澳洲出口获利,并使得数以10亿计美元的矿业投资面临风险.澳洲迄今之所以能躲过衰退,大规模的矿业投资是一大原因. [ID:nST0533999](完)
--审校 张喜良
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6
路透新加坡2月16日 - 台币周四攀升至20个月新高，韩元亦触及三个月高位，之前发布的数据显示美国经济表现稳健，对亚洲经济体来说是个好兆头。 周三美元指数触及一个月新高后有所回落，也给新兴亚币带来支撑。 台币兑美元 一度涨至30.66，为2015年5月底以来最强水平；随后转跌，最新为较上日收盘跌0.2%。 韩元兑美元 最高攀升至1,133，为11月9日以来最强水准。韩元随后回吐部分涨幅，最新涨0.1%至1,140.70。 韩国企划财政部长官柳一镐周四称汇市波动剧烈 。该言论加剧了外界对韩国央行可能进行干预以遏制韩元升值的担忧，引发韩元回撤。 人民币 和泰铢 兑美元小幅上扬。 尽管美联储主席叶伦本周的国会证词以及美国乐观经济数据使得美联储3月升息的可能性加大，但亚币仍表现出韧性。 分析师表示，美国经济稳健增长的迹象有利于亚洲经济体，对亚洲货币构成支撑因素。 周三数据显示，美