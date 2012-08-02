尼尔森调查:中国二季度消费者信心下滑,但一线城市触及三年高点

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Nick Edwards

路透北京8月1日电---尼尔森发布的2012年第二季度中国消费者信心指数显示，一线城市消费者信心指数升至近三年高点，但整体指数较上个季度下滑，并脱离逾六年高位。

尼尔森指出，一线城市消费者信心指数上升的原因包括：就业预期提高、个人财务状况改善以及消费意愿增强。

尽管一线城市消费者信心指数从一季度的101升至107，仍低于农村消费者信心指数。

农村消费者信心指数较上个季度下降6点至113，该指数仍是2011年一季度以来五个分项指数中最高的。中国城市划分为一线、二线、三线、四线城市和农村。

农村消费者对就业前景最有信心，92%的受访者称就业前景非常好或者良好，和一季度时的比例相同。

一线城市消费者对就业的信心排名第二，并且是五个分项中唯一一个出现环比上涨的，59%的受访者称未来12个月就业前景非常好或者良好。一线城市消费者对服务业就业机会尤其感到乐观。

尽管整体指数降至105，为2011年第三季度以来最低，仍比全球均值高14个点。

不过二线、三线和四线城市消费者都认为明年就业前景下降，其中二线城市消费者就业分项指数下降14点至至少四个季度低位。

二线城市消费者对个人财务状况的信心降幅最大。

受经济放缓影响，只有58%的二线城市消费者认为明年就业前景非常好或者良好，环比下降13点。

整体消费者信心指数下滑导致消费者支出意愿降至三个季度以来最低，不过一线城市消费者支出意愿连续第四个季度逆势上扬。

调查显示，30-39岁的人比30岁以下的受访者支出意愿更强，为2011年第四季度以来首次。（完）