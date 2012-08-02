〔美国个股〕AIG欲从美国财政部手中购回大部分股份--华尔街日报

路透8月2日电---华尔街日报引述熟悉美国国际集团(AIG)(AIG.N)思维的消息人士谈话指出,该公司正寻求从美国政府手中买回大部分股份,今年秋天美国政府手中的AIG股份可能降至50%以下.

华尔街日报并表示,AIG回购股份的同时,美国财政部可能会一次或数次公开出售所持AIG股票.

尚不清楚售股及回购的时间和规模.

华尔街日报报导称,财政部不太可能以低于每股29美元的价格卖出AIG股份,因其认为保本价格为每股28.73美元.AIG股价周三收低0.43美元,报30.84美元.

财政部发言人Matthew Anderson拒绝向路透就此置评.

一名AIG发言人士拒绝对华尔街日报发表评论.由于现非美国正常营业时间,路透未能立即联系到AIG发表评论.(完)