〔美国个股〕AIG欲从美国财政部手中购回大部分股份--华尔街日报

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透8月2日电---华尔街日报引述熟悉美国国际集团(AIG)(AIG.N)思维的消息人士谈话指出,该公司正寻求从美国政府手中买回大部分股份,今年秋天美国政府手中的AIG股份可能降至50%以下.
华尔街日报并表示,AIG回购股份的同时,美国财政部可能会一次或数次公开出售所持AIG股票.
尚不清楚售股及回购的时间和规模.
华尔街日报报导称,财政部不太可能以低于每股29美元的价格卖出AIG股份,因其认为保本价格为每股28.73美元.AIG股价周三收低0.43美元,报30.84美元.
财政部发言人Matthew Anderson拒绝向路透就此置评.
一名AIG发言人士拒绝对华尔街日报发表评论.由于现非美国正常营业时间,路透未能立即联系到AIG发表评论.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)