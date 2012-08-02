〔日本经济〕央行审议委员称警惕海外放缓和日圆升值对日本经济的影响

《全球汇市》美元触及七周高位，因预计美联储接近升息
路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。
路透日本金泽8月2日电---日本央行审议委员森本宜久周四表示,
* 由于海外放缓,出口较预期多少有点疲弱
* 近期日圆升值可能伤害日本经济
* 必须警惕海外放缓和日圆升值对日本经济的影响
* 日圆近期升值是受投资者对日圆的避险需求推动
* 不对具体的汇率水准作评论
* 随着国外经济摆脱下滑,出口将逐步回升
* 能源成本上升可能在一定程度上抑制经济活动并推高物价
* 希望先核实日本央行的债券购买行动是否持续偏离目标,才会决定是否需要对资产购买和贷款计划做进一步调整.(完)
路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。
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* 美联储官员讲话主导市场，因特朗普国会讲话没有透露刺激政策细 节 * 焦点转向美联储主席叶伦周五的讲话 * 美元缩减涨幅，此前触及七周高位 路透纽约/伦敦3月1日 - 金价周三扳回大部份跌幅，因美元缩减涨幅 ，黄金摆脱稍早美联储官员讲话令3月加息预期升温带来的压力。 纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，收紧政策的理据目前“说服力强 了许多”，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，“没有推迟(升息)的 必要。” 1912GMT，现货金 跌0.1%，报1,246.83美元，势将连续第三日 下跌。现货金在2月27日曾触及11月11日以来高点1,263.80美元。 美国期金 收跌0.3%，报1,250美元。 汤森路透数据显示，在美联储官员周二讲话后，市场预期美联储3月 升息的机率从约30%跳升至67.5%。 “黄金市场最初反应是被大举抛售。许多人对升息慨率大幅攀升感到 怀疑，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说，他指出，地缘 政治