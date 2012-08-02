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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 13:55 BJT

〔日本经济〕央行审议委员称警惕海外放缓和日圆升值对日本经济的影响

路透日本金泽8月2日电---日本央行审议委员森本宜久周四表示,

* 由于海外放缓,出口较预期多少有点疲弱

* 近期日圆升值可能伤害日本经济

* 必须警惕海外放缓和日圆升值对日本经济的影响

* 日圆近期升值是受投资者对日圆的避险需求推动

* 不对具体的汇率水准作评论

* 随着国外经济摆脱下滑,出口将逐步回升

* 能源成本上升可能在一定程度上抑制经济活动并推高物价

* 希望先核实日本央行的债券购买行动是否持续偏离目标,才会决定是否需要对资产购买和贷款计划做进一步调整.(完)

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