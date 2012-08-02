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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 13:50 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:亚洲市场气氛谨慎,聚焦欧洲央行会议

0541GMT * 欧元/美元上扬0.2%至1.2250,澳元/美元涨0.24%至1.0480 * 亚洲市场交投淡静,等待欧洲央行政策决议 * 澳洲零售销售和商品及服务贸易数据好于预期 * 欲浏览欧洲汇市开盘情况,点选:(link.reuters.com/kyh79).(完) --编译 王兴亚; 审校 艾茂林

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