〔中国数据〕7月汇丰服务业PMI小幅反弹,经济企稳再添证据

* 服务业PMI小幅反弹,脱离10个月低点

* 新业务指数连续44个月保持在荣枯线上方

* 经济企稳迹象进一步显现

* 需加大政策放宽力度,以确保成长和就业

路透北京8月3日电---继制造业出现复苏讯号后,中国服务业亦传来捷报.汇丰7月中国服务业PMI小幅反弹,新业务指数则连续44个月保持在荣枯线上方.这是中国经济缓中趋稳的又一迹象.

英国市场调研公司Markit周五公布数据显示,7月中国服务业采购经理人指数(PMI)回升至53.1,脱离上月所创10个月低点52.3;而新业务指数增速稳健,普遍和需求改善有关.

"汇丰7月中国制造业和服务业PMI双双温和反弹,表明中国经济可能已经企稳,"汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.倘若和历史数据相比,PMI和新业务指数皆增速偏弱.

但他也指出,综合PMI的回升力度仍然只是温和,不足以支持经济有明显增长.为确保成长和就业,中国政府依然需要加大政策放宽力度,而通胀快速回落为此提供空间.

Markit数据并显示,7月服务业就业指数环比上涨,且为逾三年来持续保持在50上方,这主要和用工增长、新产品开发以及部分企业的扩张策略有关.该指数前次跌破荣枯线还是在2009年1月.

当月服务企业收费价格指数为连续第四个月低于50临界值,受访企业称降价乃因客户要求以及竞争压力所致;不过受劳动力成本上升影响,当月服务业投入价格指数略有上涨.

从预期指数来看,服务业者对未来一年的经营前景保持乐观,支撑因素包括新产品开发和经济前景乐观等.其中,有30%的受访企业预期未来一年经济活动将会增长,仅4%预测会减少.

稍早中国公布7月官方服务业PMI降至55.6;上月为56.7.不过当月在手订单和收费价格指数环比皆上升,从业人员指数环比持平.中国物流与采购联合会副会长蔡进认为,非制造业经济平稳增长格局没有改变.[nSB1703342]

周三出炉的中国官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点,制造业筑底企稳的迹象进一步显现.尤其占据中国经济半壁江山的中小企业经营活动有明显改善,更加令人鼓舞.[ID:nSB1700222](完)