〔中国数据〕7月汇丰服务业PMI小幅反弹,经济企稳再添证据

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
* 服务业PMI小幅反弹,脱离10个月低点
* 新业务指数连续44个月保持在荣枯线上方
* 经济企稳迹象进一步显现
* 需加大政策放宽力度,以确保成长和就业
路透北京8月3日电---继制造业出现复苏讯号后,中国服务业亦传来捷报.汇丰7月中国服务业PMI小幅反弹,新业务指数则连续44个月保持在荣枯线上方.这是中国经济缓中趋稳的又一迹象.
英国市场调研公司Markit周五公布数据显示,7月中国服务业采购经理人指数(PMI)回升至53.1,脱离上月所创10个月低点52.3;而新业务指数增速稳健,普遍和需求改善有关.
"汇丰7月中国制造业和服务业PMI双双温和反弹,表明中国经济可能已经企稳,"汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.倘若和历史数据相比,PMI和新业务指数皆增速偏弱.
但他也指出,综合PMI的回升力度仍然只是温和,不足以支持经济有明显增长.为确保成长和就业,中国政府依然需要加大政策放宽力度,而通胀快速回落为此提供空间.
Markit数据并显示,7月服务业就业指数环比上涨,且为逾三年来持续保持在50上方,这主要和用工增长、新产品开发以及部分企业的扩张策略有关.该指数前次跌破荣枯线还是在2009年1月.
当月服务企业收费价格指数为连续第四个月低于50临界值,受访企业称降价乃因客户要求以及竞争压力所致;不过受劳动力成本上升影响,当月服务业投入价格指数略有上涨.
从预期指数来看,服务业者对未来一年的经营前景保持乐观,支撑因素包括新产品开发和经济前景乐观等.其中,有30%的受访企业预期未来一年经济活动将会增长,仅4%预测会减少.
稍早中国公布7月官方服务业PMI降至55.6;上月为56.7.不过当月在手订单和收费价格指数环比皆上升,从业人员指数环比持平.中国物流与采购联合会副会长蔡进认为,非制造业经济平稳增长格局没有改变.[nSB1703342]
周三出炉的中国官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点,制造业筑底企稳的迹象进一步显现.尤其占据中国经济半壁江山的中小企业经营活动有明显改善,更加令人鼓舞.[ID:nSB1700222](完)
--发稿 乔艳红; 审校 黄凯
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6
路透新加坡2月16日 - 台币周四攀升至20个月新高，韩元亦触及三个月高位，之前发布的数据显示美国经济表现稳健，对亚洲经济体来说是个好兆头。 周三美元指数触及一个月新高后有所回落，也给新兴亚币带来支撑。 台币兑美元 一度涨至30.66，为2015年5月底以来最强水平；随后转跌，最新为较上日收盘跌0.2%。 韩元兑美元 最高攀升至1,133，为11月9日以来最强水准。韩元随后回吐部分涨幅，最新涨0.1%至1,140.70。 韩国企划财政部长官柳一镐周四称汇市波动剧烈 。该言论加剧了外界对韩国央行可能进行干预以遏制韩元升值的担忧，引发韩元回撤。 人民币 和泰铢 兑美元小幅上扬。 尽管美联储主席叶伦本周的国会证词以及美国乐观经济数据使得美联储3月升息的可能性加大，但亚币仍表现出韧性。 分析师表示，美国经济稳健增长的迹象有利于亚洲经济体，对亚洲货币构成支撑因素。 周三数据显示，美