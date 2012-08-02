中国投资者将成意甲足球俱乐部国际米兰第二大股东

(本文由路透中文网编译)

路透米兰8月2日电---意甲足球俱乐部国际米兰表示，中国投资者将买下该俱乐部部分股份，成为这支意甲劲旅的第二大股东。

国际米兰周三在其网站上发表声明，称莫拉蒂(Moratti)家族将继续保持对俱乐部的控制权。这份声明没有透露的更多交易细节以及中国投资者的持股比例。

国米还宣布，已与中国铁路建设集团达成协议，中国铁建将承建国际米兰的新球场，预计于2017年竣工。

“国际米兰欢迎新股东。”声明中写道。(完)