中国投资者将成意甲足球俱乐部国际米兰第二大股东

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透米兰8月2日电---意甲足球俱乐部国际米兰表示，中国投资者将买下该俱乐部部分股份，成为这支意甲劲旅的第二大股东。
国际米兰周三在其网站上发表声明，称莫拉蒂(Moratti)家族将继续保持对俱乐部的控制权。这份声明没有透露的更多交易细节以及中国投资者的持股比例。
国米还宣布，已与中国铁路建设集团达成协议，中国铁建将承建国际米兰的新球场，预计于2017年竣工。
“国际米兰欢迎新股东。”声明中写道。(完)
编译：辛毅 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。