修正:《专栏》为何外汇流入中国没有缓解国内资金紧张？

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)(俢正数据单位)

撰稿 陈涛/汤亚键

国家外管局近日表示，外资主动撤离的迹象尚不明显；当前外汇形势变化主要是外汇资产持有从央行转向境内机构和个人，藏汇于民取得进展；受市场环境影响，当前境内企业和个人由做空转向做多美元，开始“负债本币化、资产外币化”的财务运作。

这与笔者在7月13日的专栏分析中作出的判断几乎完全吻和。（详见7月13日路透专栏《全年外汇净流入已成定局,人民币汇率或将重拾升势》）。

资本虽未大规模撤离，甚至从外汇占款和外汇存款总量上看，外汇流入还在持续，但效果早已不可同日而语，外汇净流入并没有纡缓国内资金紧张的痛感，在外汇净流入的背后，由于持汇结构的变化、“藏汇于民”的推进反而加剧国内资金的紧张。

以前年度的外汇净流入，由于人民币升值预值的存在，企业和个人往往在第一时间内选择结汇，银行再通过上海外汇交易市场将外汇卖给央行，央行成了最后的接盘者。伴随着央行外汇储备的增加，对应的央行的基础货币投放也随之增多，货币供应量大幅增长，进而推动了流动性泛滥。

2012年的外汇流入背景发生了深刻的变化，人民币升值的预期减弱，甚至出现了贬值预期，除预期外，即期人民币汇率在走势上也呈现出双向的波动，企业和个人从资产增值、保值角度考虑，结汇的意愿下降、购汇和持汇意愿增强，上半年外汇存款余额比年初增加1,300亿美元，比同期央行外汇储备多增700亿美元。

央行的外汇储备如果增加，会释放等额的人民币基础货币，刺激经济增长和流动性泛滥的预期，增强社会的投资欲望，加快货币的周期速度和周期次数，放大货币乘数和杠杆率。今年上半年央行的外储仅增加600亿美元，释放的基础货币约3800亿人民币，较去年同期外汇储备增加3500亿美元，释放的基础货币约22000多亿人民币要逊色的多。

藏汇于民并不会改变货币供应量，但却会使货币流通速度变慢，使人民币在某个环节流通被中断。企业将出口外汇收入存放银行，而不选择结汇，就意味着企业在生产领域投放的人民币，通过组织商品生产出口，收到的外汇在国内由于不能参与国内的流通和交换进入储藏环节，变相地退出货币循环。

同理，居民购买外汇，拿出了同额的人民币资产，兑换的同额外汇最终存入银行，消费和投资受阻，本可以反复流通的人民币在境内的周转和流通在消费领域被打断。

而银行吸收的外汇存款除用于国内外汇贷款外，还用于对外贷款和投资，反映为同期银行境外净资产增加。藏汇于民就象一块磁块，牢牢地将流动中的铁砂吸住，使得流动中的铁砂减少了。

很显然的是，央行的外储增加对杠杆率放大的倍数，要远高于藏汇于民的杠杆率缩小倍数，由于外汇储备增加额大幅减少，注入经济领域的基础货币总量减少，藏汇于民等持汇结构的改变，又降低了人民币的流通速度和杠杆率。

这就是为何上半年外汇大幅净流入，却引发社会资金痛感，最终被误读为资本流出的一个主要原因。

藏汇于民对收缩货币的效果不可忽视，如果人民币贬值的预期继续升温，这种负面效果会愈加突出，央行须及早做好动用存款准备金率、公开市场操作等组合拳的准备。

(作者分别就职于国家外汇管理局湖北省分局、中国人民银行黄冈市中心支行)