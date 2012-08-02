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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 14:23 BJT

〔日股业绩〕索尼一季度营业利润为62.8亿日圆,低于上年同期水平

路透8月2日电---日本索尼(6758.T)周四称:

* 第一季集团税前获利94.1亿日圆,上年同期为231.2亿日圆.

* 第一季集团营业利润62.8亿日圆,上年同期为275.0亿日圆.

* 第一季集团净亏损246.4亿日圆,上年同期为亏损155亿日圆.

* 预计2012/13年度集团营业利润为1,300亿日圆.

* 预计2012/13年度集团净利为200亿日圆.(完)

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