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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 14:19 BJT

〔日股业绩〕夏普第一季度录得净损,调降年度财测

路透东京8月2日电---夏普(6753.T)公布第一季度录得净损,因电视机需求转淡,且主要事业液晶显示器面板厂产能过剩,持续压抑公司获利表现.夏普上一财年创下该公司一世纪来最大净损.

在截至6月30日的三个月内,夏普营业亏损941亿日圆(12.0亿美元),上年同期为获利35亿日圆;上述亏损数字大过汤森路透I/B/E/S调查五位分析师平均预估的444亿日圆.

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