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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 14:13 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元受正面数据扶助,但ECB决议出炉前人气谨慎

路透悉尼/惠灵顿8月2日电---澳元和新西兰元周四受到国内正面数据的提振,不过市场在今日稍晚的关键欧洲央行(ECB)会议结果出炉前极度谨慎.会议结果可能对资产价格产生重大影响.

澳元/美元AUD=D4扳回跌幅,小涨0.2%至1.0480美元.此前该国6月零售销售劲升1%,连续第二个月超出预期.

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