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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 14:16 BJT

〔日本股市〕收盘微涨,投资者静待欧洲央行会议

路透东京8月2日电---日本股市日经指数周四小幅收高,因部分投资者购入遭受重压的个股.不过,在欧洲央行政策会议之前,投资者仍然非常谨慎.

日经指数.N225收高0.1%至8,653.18点,东证股价指数.TOPX收涨0.4%,报732.98点.(完)

--编译 李春喜;审校 王兴亚

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