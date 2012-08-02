版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 14:15 BJT

〔韩国股市〕小幅收低,美联储按兵不动后关注欧洲央行政策决定

路透首尔8月2日电---韩国股市周四下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)暂缓采取新刺激举措,市场现关注欧洲央行(ECB)今日稍晚是否会采取果断举措来遏制该区债务危机.

综合股价指数.KS11收跌0.6%,报1,869.40点.(完)

--编译 许娜;审校 蔡美珍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐