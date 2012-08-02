〔中国经济〕17.39亿元社会保障资金被扩大范围支出或违规运营--审计署

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京8月2日电---中国审计署周四公布全国社会保障资金审计结果,部分地区扩大范围支出或违规运营社会保障资金共17.39亿元人民币.
审计署网站周四刊发的公告还显示,部分经办机构审核不严格,向不符合条件的人员发放待遇或报销费用共18.52亿元.
统计局并称,通过审计整改,截至2012年7月25日,已归还扩大范围支出资金、清理违规投资运营资金以及追回被骗取和多支付资金等26.62亿元.
中国2011年末18项社会保障资金累计结余3.11万亿元,比2005年增长4.35倍.[ID:nSB1650080](完)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。