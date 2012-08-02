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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 14:46 BJT

〔中国经济〕17.39亿元社会保障资金被扩大范围支出或违规运营--审计署

路透北京8月2日电---中国审计署周四公布全国社会保障资金审计结果,部分地区扩大范围支出或违规运营社会保障资金共17.39亿元人民币.

审计署网站周四刊发的公告还显示,部分经办机构审核不严格,向不符合条件的人员发放待遇或报销费用共18.52亿元.

统计局并称,通过审计整改,截至2012年7月25日,已归还扩大范围支出资金、清理违规投资运营资金以及追回被骗取和多支付资金等26.62亿元.

中国2011年末18项社会保障资金累计结余3.11万亿元,比2005年增长4.35倍.[ID:nSB1650080](完)

--发稿 张胜男; 审校 黄凯

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