〔欧股业绩〕阿迪达斯公布第二季财报优于预期,调高全年财测区间

路透法兰克福8月2日电---德国阿迪达斯(Adidas)ADSG.DE周四表示,今年公司获利料处在前次预估区间的较高端,因赞助2012年欧洲杯和伦敦奥运会提振业绩表现. 阿迪达斯表示,现预计2012年每股盈余(EPS)将在3.68-3.75欧元(4.53-4.61美元)间,前次预估区间为3.58-3.75欧元.阿迪达斯是全球第二大运动产品生产商,仅次于耐克(耐吉,Nike)(NKE.N). 阿迪达斯公布第二季营收为35.17亿欧元,营业利润为2.56亿欧元,略高于路透调查分析师预估的34.96亿欧元和2.43亿欧元.(完) --编译 洪曦; 审校 高琦