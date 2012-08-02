(重发)〔日股业绩〕索尼第一季营业利润同比大跌77%,下调全年预估(更新版2)

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* 索尼第一季营业利润大降77.2%

* 如何率领公司渡过欧债危机难关,平井一夫面临挑战

路透东京8月2日电---肆虐欧洲的债务危机也正在加大日本索尼公司(6758.T)面临的障碍,其新任社长平井一夫正在竭尽全力减少公司的亏损.

索尼周四宣布,第一季营业利润同比下降77%,至62.8亿日圆(8,027万美元),降幅远大于分析师预估的下滑36%.

上财年索尼营业亏损670亿日圆,净亏则为4,550亿日圆纪录高位.

索尼将全年营业利润预估从此前的1,800亿日圆下调至1,300亿日圆,指因汇率变动和全球经济低迷.

汤森路透I/B/E/S采访的18位分析师平均预估为年度营业利润1,390亿日圆.

4月上任的平井一夫誓言将重振索尼.之前激烈的市场竞争已将索尼从消费类电子产品的霸主地位拉了下来.

平井一夫目前面临着如何率领公司渡过欧债危机难关的挑战.这场危机打压了全球消费电子产品的需求,蚕食了索尼产品的利润率.

"我认为不必太担心美元,但真正问题在于欧元区,"Fukoku Capital Management执行长Yuuki Sakurai在索尼公布业绩前说.

"我们需要系好安全带,为动荡做好准备,"他说.

欧元下跌,损及所有在欧洲出售商品和服务的日本企业获利,但索尼对于日圆兑欧元波动的敏感程度,更要甚于本国同业.

欧洲占索尼营收总额的五分之一,Panasonic(6752.T)和夏普(6753.T)的比例均仅有十分之一.

日圆兑欧元每升值1日圆,索尼营业利润便减少60亿日圆.相同情况下,Panasonic只减少25亿日圆.夏普损失则不会超过5亿日圆.

第一季日圆兑美元均值为80.1日圆,兑欧元则在102.9日圆.之后欧元兑日圆跌至逾10年来最低水平95日圆左右.

索尼原先预估的欧元/日圆汇率在105日圆,但周四表示目前调整为100日圆.索尼维持美元/日圆预估在80日圆水平不变.

除了汇率风险之外,索尼在吸引消费者方面也面临来自苹果(AAPL.O)、三星电子(005930.KS)和微软(MSFT.O)的挑战.

"与目标水平相比,智能手机销量和游戏业务看似进展不大."高盛驻东京分析师Takashi Watanabe在索尼业绩公布前的一份报告中称.(完)