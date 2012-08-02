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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 15:39 BJT

〔表格〕瑞士7月采购经理人指数(PMI)微升至48.6,高于市场预估

路透苏黎世8月2日电---周四公布的数据显示,瑞士7月经季节调整采购经理人指数(PMI)从前月的48.1升至48.6.市场预估为47.0.

以下为详细数据

(经季节性调整)

2012年7月 2012年6月 2011年7月

PMI 48.6 48.1 53.8 (完)

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--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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