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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 17:09 BJT

〔表格〕欧元区6月PPI较前月下滑0.5%,较上年同期上涨1.8%

路透布鲁塞尔8月2日电---欧盟统计局周四公布:

* 欧元区6月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.5%,较上年同期上涨1.8%(路透预估分别为下滑0.4%和上涨1.9%)

* 欧元区5月PPI修正为较前月下跌0.5%,较上年同期确认为增长2.3%

以下为具体数据(变动百分比,%): 较上月变化

2012年 2012年 2012年 2012年 2012年 2012年

1月 2月 3月 4月 5月 6月

全部产业 0.9 0.6 0.5 0.0 -0.5 -0.5

(不计入建筑业)

半成品 0.4 0.5 0.3 0.3 0.1 -0.3

能源 2.6 1.2 1.3 -0.2 -1.4 -1.8

资本财 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

耐用消费品 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0

非耐用消费品 0.3 0.3 0.2 0.1 -0.1 0.1

较上年同期变化

2012年 2012年 2012年 2012年 2012年 2012年

1月 2月 3月 4月 5月 6月

全部产业 3.9 3.7 3.5 2.6 2.3 1.8

(不计入建筑业)

半成品 1.6 1.1 0.9 0.6 0.5 0.1

能源 9.7 9.9 9.0 6.7 6.3 4.8

资本财 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.1

耐用消费品 2.3 2.4 2.3 2.0 1.9 1.9

非耐用消费品 3.1 3.0 2.8 2.3 1.9 1.9

参看更多细节,可点选欧盟网站,网址为(here)

浏览欧元区数据相关新闻,请点选[EUROP-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 洪曦;审校 白云

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