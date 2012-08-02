〔表格〕欧元区6月PPI较前月下滑0.5%,较上年同期上涨1.8%

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透布鲁塞尔8月2日电---欧盟统计局周四公布:
* 欧元区6月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.5%,较上年同期上涨1.8%(路透预估分别为下滑0.4%和上涨1.9%)
* 欧元区5月PPI修正为较前月下跌0.5%,较上年同期确认为增长2.3%
以下为具体数据(变动百分比,%): 较上月变化
2012年 2012年 2012年 2012年 2012年 2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
全部产业 0.9 0.6 0.5 0.0 -0.5 -0.5
(不计入建筑业)
半成品 0.4 0.5 0.3 0.3 0.1 -0.3
能源 2.6 1.2 1.3 -0.2 -1.4 -1.8
资本财 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
耐用消费品 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0
非耐用消费品 0.3 0.3 0.2 0.1 -0.1 0.1
较上年同期变化
2012年 2012年 2012年 2012年 2012年 2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
全部产业 3.9 3.7 3.5 2.6 2.3 1.8
(不计入建筑业)
半成品 1.6 1.1 0.9 0.6 0.5 0.1
能源 9.7 9.9 9.0 6.7 6.3 4.8
资本财 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.1
耐用消费品 2.3 2.4 2.3 2.0 1.9 1.9
非耐用消费品 3.1 3.0 2.8 2.3 1.9 1.9
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--编译 洪曦;审校 白云
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
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