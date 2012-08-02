〔表格〕瑞士6月实质零售销售较上年同期增长3.7%

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透苏黎世8月2日电---瑞士联邦统计局周四公布,瑞士6月零售销售较上年同期增长3.7%,经季节性因素调整后的6月零售销售较前月增长0.3%.
2012年6月
总计 3.7
扣除燃料的销售 3.5
食品、饮料和烟草 2.4
非食品销售 3.3 (完)
--编译 王洋; 审校 白云
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
根据商务部的部分决定，其对日本出口商，包括城南制钢所(Jonan Steel Corp)和共英制钢初步决定209.46%的倾销幅度。台湾出口商的倾销幅度最高为29.47%，土耳其出口商则是7.07%。
路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。