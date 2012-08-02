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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 15:21 BJT

〔表格〕瑞士6月实质零售销售较上年同期增长3.7%

路透苏黎世8月2日电---瑞士联邦统计局周四公布,瑞士6月零售销售较上年同期增长3.7%,经季节性因素调整后的6月零售销售较前月增长0.3%.

2012年6月

总计 3.7

扣除燃料的销售 3.5

食品、饮料和烟草 2.4

非食品销售 3.3 (完)

--编译 王洋; 审校 白云

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