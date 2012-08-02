〔东京美债〕美国公债微跌,投资者期盼欧洲央行会议结果出炉

路透东京8月2日电---美国公债周四在亚洲盘小幅下跌,但未远离隔夜水平,因投资者等待欧洲央行(ECB)会议的结果.此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)未推出新刺激措施.

南德日报(Suddeutsche Zeitung)周四版本报导指出,欧洲央行总裁德拉吉将于周四公布一项计画,由欧洲央行及欧洲稳定机制(ESM)协调运作买进西班牙及意大利的主权公债.[ID:nST0535351].