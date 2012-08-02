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债券 | 2012年 8月 2日 星期四 14:34 BJT

〔欧元债市〕德债期货开盘近持平,市场等待西班牙标债和欧洲央行会议结果

路透伦敦8月2日电---德国公债期货周四近持平,稍晚西班牙将进行的公债标售可能面临挑战,因欧洲央行晚些时候结束的政策会议结果令人难料.

本周稍早市场对欧央行采取一些大胆措施的期望很高,因上周欧央行总裁德拉吉承诺,将采取一切措施拯救欧元.

但随后德国官员给这些承诺泼冷水,限制当局采取大胆行动的余地,并引发市场削减仓位.

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