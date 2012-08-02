〔澳洲股市〕微涨,受必和必拓、力拓和Woodside涨势带动

路透墨尔本8月2日电---澳洲股市周四收涨0.2%,至10周新高,为过去六个交易日以来第五天上涨.大型矿业股和Woodside Petroleum(WPL.AX)上扬,抵消其他板块的跌势.

矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)和力拓(BHP.AX)股价上升,因伦敦期铜价格在欧洲央行(ECB)日内稍晚会议前走高,市场预期该行将放宽政策.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收高7点至4,269.5点,为5月14日以来最高收盘位.该指数周三下滑0.2%,终止四日连涨.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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