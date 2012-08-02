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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 16:05 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--8月2日

路透伦敦8月2日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 246,800 -1,825

锡 11,725 -15

铅 328,850 +2,075

锌 994,675 -2,450

铝 4,870,900 -7,525

镍 115,578 -306

铝合金 92,540 -40

NASAAC 152,840 -40

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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