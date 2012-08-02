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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 14:45 BJT

〔日本股市〕收盘微涨,投资者静候欧洲央行会议结果(更新版)

(新增细节)

路透东京8月2日电---日本股市日经指数周四收高,因投资者购入遭受重压的个股提振大盘,而且市场对欧洲央行采取行动的期望也提供支撑.

周三因业绩或财测不佳遭受重创的个股反弹,Seiko Epson(6724.T)上涨1.1%,脱离上日触及的纪录低位.住友重机械(6302.T)劲扬2.2%,上日大跌近15%.

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