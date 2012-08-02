修正:〔中国经济〕年内进一步降息空间不大,警惕美元长期升值--交易商协会

(修正:第一段增加"引述专家")

路透北京8月2日电---中国银行间市场交易商协会引述专家认为,中国下半年进一步降息的空间不大,应进一步发挥债券市场的逆周期作用,未来要警惕美元的长期升值.

该协会网站通报了2012年年中金融市场运行分析会有关情况.与会专家称,经济6、7月份较4、5月份有一个明显恢复,经济运行在第二和第三季度探底的可能性非常大,三季度末、四季度初将有非常明显的企稳迹象.

通胀水平来看,居民消费价格指数(CPI)在三季度会出现新低,但出现通缩的可能性不大,在美国乾旱等因素推高粮价等因素影响下,第四季度CPI可能会抬头向上,但难以出现大幅度上升.

"宏观调控政策操作方面,下半年进一步降息的空间不大,应进一步发挥财税政策的作用和债券市场的逆周期作用,同时要毫不放松地坚持房地产业调控."新闻稿称.

对于国际金融市场,专家认为,美联储再推QE3(第三轮量化宽松)的可能性不大,世界经济出现美强欧弱情形,未来要警惕美元的长期升值.

交易商协会的年中金融市场运行分析会邀请到人民银行金融市场司，北京金融产权交易所、国家开发银行、工商银行等25家金融机构和企业参会.

中国7月官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点,制造业筑底企稳的迹象进一步显现.尤其占据中国经济半壁江山的中小企业经营活动有明显改善,更加令人鼓舞.[ID:nSB1700010]

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速则为7.8%,略高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.为稳增长,中国央行今年以来已经两度降息,两次下调存款准备金率.[ID:nSB1669030](完)